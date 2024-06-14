Секрет победы в проекте «Мама-предприниматель» раскрыла Анастасия Иванова

14:10, 14 июня 2024, ПАИ

Секрет победы в проекте «Мама-предприниматель» раскрыла директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 июня.

15, 16, 22 и 23 июня в рамках программы «Мама-предприниматель» пройдут акселераторы. 24 июня состоится финал, где девушки презентуют свои идеи или существующие бизнес-проекты. Оценивать проекты будет жюри: федеральные эксперты и специалисты из Пскова.

«Ограничений по идеям нет, оценивается уникальность и финансовая жизнеспособность бизнес-проекта. При этом наличие социальной направленности может дать дополнительные баллы», – рассказала Анастасия Иванова.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.