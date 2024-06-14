Великолучанин поднялся в рейтинге Всемирной боксёрской организации

11:59, 14 июня 2024, ПАИ

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов поднялся на шестое место второго легчайшего веса по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

Отметим, что до недавнего времени Мухаммад Шехов занимал седьмое место рейтинга. Лучшим боксёром второго легчайшего веса по версии WBO сейчас является японец Наоя Иноуэ.

Последний поединок великолукский боксёр провёл в декабре прошлого года против колумбийца Леонардо Каррильо. Мухаммад Шехов одержал победу единогласным решением судей.

Также генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов отмечал, что отборочный бой по линии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) для Мухаммада Шехова находится в разработке.

Сейчас боксёр проходит сборы в Узбекистане.

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