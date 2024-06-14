Рособрнадзор: Упоминание Путина в сочинении по русскому языку на ЕГЭ не повышает баллы

12:07, 14 июня 2024, ПАИ

Упоминание Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не повышает баллы за экзамен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

В телеграм-каналах ранее появились сообщения, в которых утверждалось, что за упоминание или цитирование президента школьники получили высокие баллы.

«Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», – заявили в Рособрнадзоре.