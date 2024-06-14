Рособрнадзор: Упоминание Путина в сочинении по русскому языку на ЕГЭ не повышает баллы
Упоминание Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не повышает баллы за экзамен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.
В телеграм-каналах ранее появились сообщения, в которых утверждалось, что за упоминание или цитирование президента школьники получили высокие баллы.
«Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», – заявили в Рособрнадзоре.
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