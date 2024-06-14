Деятельность связанного с наркотиками 91 сайта пресекли по запросам псковских полицейских

13:08, 14 июня 2024, ПАИ

Деятельность 91 сайта, связанного с наркотиками, пресекли по запросам псковских полицейских. Об этом сообщил начальник УКОН регионального УМВД России Александр Мамаев на пресс-конференции сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Для взрослого интернет тоже может быть минным полем, а дети ещё более податливые и не застрахованы от несчастных случаев. Увлечение в интернете непонятными играми, участие во всяких чатах – для них это всё кажется приколом, а на самом деле этот прикол может обернуться серьёзными последствиями», – сказал Александр Мамаев.

Ранее сообщалось, что более 165 килограммов наркотиков изъяли в Псковской области за пять месяцев.