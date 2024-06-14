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Спорт

Второй этап Кубка Псковской области по лыжероллерам пройдёт в Великих Луках

Второй этап Кубка Псковской области, а также чемпионат и первенство города по лыжероллерам пройдут в Великих Луках 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Второй этап Кубка Псковской области по лыжероллерам пройдёт в Великих Луках. Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

Спортсмены разыграют медали в 16 категориях личного зачёта на дистанциях 1; 2,5; 3; 5; 10 и 15 километров.

Призёров соревнований наградят грамотами и медалями.

Предварительные заявки на участие в состязаниях организаторы принимают до 28 июня.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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