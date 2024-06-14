До 25 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 июня

13:45, 14 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 15 июня, днём в некоторых районах региона синоптики прогнозируют кратковременные дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть слабый северный ветер. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём термометры покажут от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет низким.