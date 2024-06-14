До 25 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 июня
Переменная облачность ожидается в Псковской области 15 июня, днём в некоторых районах региона синоптики прогнозируют кратковременные дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть слабый северный ветер. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём термометры покажут от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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