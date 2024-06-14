Белорусский рынок в Пскове перестанет работать с 1 июля

15:25, 14 июня 2024, ПАИ

Городская вещевая ярмарка (Белорусский рынок) в Пскове прекратит свою работу с 1 июля. После этого предпринимателям дадут 10 дней на разбор торговых площадей, сообщил ПАИ бывший управляющий ярмаркой Алексей Самсонов.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













«Рынок закрывают, у этой территории теперь новый хозяин. В принципе, мы должны освободить площадку к 1 июля. К этому времени она должна быть полностью пустой, но пошли на уступки и дали ещё 10 дней предпринимателям, чтобы освободить территорию», – рассказал Алексей Самсонов.

Он отметил, что с рынка уже вывозят бесхозные постройки, которые были оставлены старыми собственниками и сейчас находятся в запустении.

Новый распорядитель территории – комитет по управлению государственным имуществом Псковской области.

Белорусский рынок находится между улицами Карла Маркса и Ленина. Несколько лет назад наша редакция делала фоторепортаж с рынка. Посмотреть его можно здесь.