Белорусский рынок в Пскове перестанет работать с 1 июля
Городская вещевая ярмарка (Белорусский рынок) в Пскове прекратит свою работу с 1 июля. После этого предпринимателям дадут 10 дней на разбор торговых площадей, сообщил ПАИ бывший управляющий ярмаркой Алексей Самсонов.
«Рынок закрывают, у этой территории теперь новый хозяин. В принципе, мы должны освободить площадку к 1 июля. К этому времени она должна быть полностью пустой, но пошли на уступки и дали ещё 10 дней предпринимателям, чтобы освободить территорию», – рассказал Алексей Самсонов.
Он отметил, что с рынка уже вывозят бесхозные постройки, которые были оставлены старыми собственниками и сейчас находятся в запустении.
Новый распорядитель территории – комитет по управлению государственным имуществом Псковской области.
Белорусский рынок находится между улицами Карла Маркса и Ленина. Несколько лет назад наша редакция делала фоторепортаж с рынка. Посмотреть его можно здесь.