В Благовещенске автомобиль врезался в толпу прохожих. Есть погибшие и пострадавшие

14:46, 14 июня 2024, ПАИ

Автомобиль на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов в Благовещенске. Есть пострадавшие и погибшие, пишут местные СМИ.

По информации портала «Амур.инфо», в результате ДТП погибли как минимум четыре человека, ещё шесть – пострадали. По предварительным данным, среди погибших могут быть дети.

На месте работают оперативные службы: полицейские, спасатели, врачи, следователи. По словам очевидцев, водитель автомобиля живой, его задержали полицейские.

По данным ТАСС, водитель с места ДТП не скрывался, он получил незначительные травмы.

Подробности случившегося уточняются.