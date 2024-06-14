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Общество

Краеведческий музей в Порхове обновил оборудование благодаря нацпроекту

В Порховском районе завершается модернизация краеведческого музея по президентскому национальному проекту «Культура». Из федерального бюджета учреждению выделено порядка 30 млн рублей. На эти средства приобретено больше 300 единиц нового оборудования, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: pskov.ru

В списке не только современные стенды, шкафы и витрины для музейных коллекций, но и широкий перечень технических средств и мультимедиаустройств. Обновлению подлежат все структурные подразделения музея: центральная экспозиция, Музей воинской славы, Музеи истории края, а также Дом ремесел.

В частности, музей пополнился профессиональными системами аудиосопровождения экскурсий — аудиогидами и усилителями голоса. Модернизация сделает площадки более доступными и для посещения их маломобильными гражданами. Специально для посетителей с особенностями здоровья в музей приобретены тактильно-звуковые мнемосхемы помещений.

Развитие площадок музея по нацпроекту во многом направлено на внедрение интерактивных компонентов в работу с посетителями, особенно с молодежью. «Мультимедийные экраны, фото- и видеокамеры, терминал с интегрированным манекеном в образе Александра Невского, уличные антивандальные информационные киоски — эти и другие новинки будут внедрены в работу музея уже этим летом. Это позволит вводить новые форматы деятельности с населением, развивать творческие способности местных жителей», — отметила директор музея Оксана Селиванова.

Она также рассказала о том, что новое оборудование, в том числе современные принтеры, которые работают не только с бумагой, но и другими материалами, позволят изготавливать на базе учреждения оригинальную сувенирную продукцию.

Добавим, благодаря нацпроекту музей также обновил системы видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации и климат-контроля. «На территории учреждения созданы все условия для безопасного нахождения посетителей и работников. За сохранность экспонатов тоже можно не переживать», — поделилась Оксана Селиванова.

По словам директора музея, с развитием учреждения расширяются и новые полезные знакомства. Так, российский поэт и писатель, путешественник, член Академии русской словесности и изящных искусств имени Г. Р. Державина Сергей Бурыкин передал музею коллекцию более чем из 100 редких музыкальных инструментов, а также экземпляры одежды народов Африки и Азии. «Экспозиция под названием «Все дороги ведут в Рифму» займет центральное место музея и станет отличным подарком Порхову в его 785-летний юбилей», — заключила Оксана Селиванова.

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