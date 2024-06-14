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Культура

Уникальная выставка коллекции нарядов Шабельской откроется в Пскове

Через неделю в Псковском музее-заповеднике откроется новая выставка «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской». Выставочный проект познакомит псковичей и гостей города с широким кругом артефактов традиционной материальной культуры русского народа, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото: Российский этнографический музей

Наталья Шабельская – крупный коллекционер русских народных костюмов, основала в Москве частный «Музей старины». В музее, расположенном в собственном доме владелицы, насчитывалось около четырех тысяч экспонатов. Среди них уникальная коллекция русских народных костюмов из губерний Европейской России.

Фото: Российский этнографический музей

Значительная часть собрания «Музея старины» (около 2250 предметов) сейчас хранится в Российском этнографическом музее. Особую гордость коллекции составляют предметы народной одежды и около 240 ценнейших головных уборов.

«Значение собрания Шабельской для русской культуры и науки невозможно переоценить. Некоторые редкие предметы народного быта сейчас известны только благодаря ему», - отметили в музее.

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