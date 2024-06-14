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Общество

ПСБ по акции «Лучше ноль» вернёт все проценты по кредиту

Иногда кредит удобнее накопления. Например, если речь идёт о ремонте или крупных покупках. Оптимальный вариант – приобрести всё необходимое сразу с помощью заёмных средств. При грамотном планировании кредит полностью оправдает себя, особенно если есть возможность сэкономить на процентах.

Фото: пресс-служба ПСБ

В этом поможет акция от ПСБ «Лучше ноль»*. Банк вернёт все проценты по потребительскому кредиту после его погашения. Для участия необходимо:

  • заключить договор потребительского кредита или кредита с залогом автомобиля на срок от четырёх лет;
  • оформить страхование по программе «Защита заёмщика»;
  • вносить платежи вовремя и не допускать просроченной задолженности по кредиту;
  • ежемесячно оплачивать любыми картами ПСБ хотя быть пять покупок на общую сумму от 10 000 рублей;
  • не брать кредитные каникулы;
  • оплачивать кредит не менее четырёх лет.

Клиент присоединяется к акции автоматически при оформлении кредита с 25 марта по 31 декабря 2024 года. То есть дополнительно для этого ничего делать не нужно.

Подробнее об акции и процедуре возврата средств можно узнать на сайте банка или лично, посетив офис ПСБ на улице Некрасова, 38/25 в Пскове.

* Акция «Лучше ноль». Сроки проведения акции – с 25 марта 2024 года до 1 марта 2032 года. Вознаграждение по акции эквивалентно сумме процентов, уплаченных при погашении потребительских кредитов. Участниками акции автоматически становятся клиенты Банка ПСБ, получившие кредит (за исключением кредитов с лимитом кредитования, ипотечных кредитов, программ автокредитования, программ потребительского кредитования работников ПАО «Промсвязьбанк» и программы потребительского кредитования «ПСБ. Кредит Возможностей») в период проведения акции, погасившие его в срок не менее 48 месяцев без просроченной задолженности и использования кредитных каникул, совершавшие не менее пяти операций оплаты товаров, работ или услуг с использованием карт банка ПСБ на общую сумму от 10 000 рублей ежемесячно, заключившие договор оказания услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заёмщика» и не расторгавшие его до полного погашения кредита. Выплата производится в баллах на бонусный счёт программы лояльности «Кешбэк» в течение 30 дней после полного погашения кредита и подачи заявления о выплате вознаграждения. Подключиться к программе лояльности и обменять баллы на рубли по курсу один рубль = один балл (без ограничений по сумме и сроку) можно в интернет-банке и мобильном приложении. Подробнее – на psbank.ru, по телефону 8-800-333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 25 марта 2024 года.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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