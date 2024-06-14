Кубок города по киберспорту разыграют в Пскове

17:40, 14 июня 2024, ПАИ

Кубок Пскова по киберспорту в онлайн-формате пройдёт с 26 по 30 июня, сообщили ПАИ в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Соревнования пройдут в двух дисциплинах: Counter-Strike 2 и Dota 2.

В состязаниях примут участие все желающие спортсмены. Заявиться командой из пяти человек на турнир можно бесплатно. Организаторы проведут соревнования на платформе Faceit.

Отметим, что формат турнира будет зависеть от количества команд, а регистрация стартовала сегодня, 14 июня.

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