Реставрация Стефаниевской церкви Мирожского монастыря продолжается в Пскове

18:06, 14 июня 2024, ПАИ

Реставрация Стефаниевской церкви (XVII век) Мирожского монастыря в Пскове продолжается. На церкви установлена первая отреставрированная главка купола. К монтажу подготовлены все воссозданные заново элементы второй главки, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Методом пескоструйной обработки с фасадов удалены все слои старой штукатурки. Открылась фактурная кладка древних стен. Произведена вычинка разрушенного камня. Специалисты восполняют утраты. Восстанавливается наружный декоративный пояс – «городок», который украшал фасад колокольни и сохранился частично. Он выполнен из красного кирпича», – отметили специалисты.

По их словам, проекты реставрации Спасо-Преображенского собора (XII век) и Стефаниевской церкви (XVII век) Мирожского монастыря прошли экспертизы в Министерстве культуры РФ.

Работы обусловлены задачами проекта реставрации памятника архитектуры федерального значения «Ансамбль Мирожского монастыря».