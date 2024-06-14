Два мастер-класса по робототехнике прошли в «Кикоинских классах» ПсковГУ

19:00, 14 июня 2024, ПАИ

Серию из двух мастер-классов по робототехнике в рамках «Кикоинского класса» провели преподаватель ПсковГУ Теодор Плявинский и студенты Василиса Романова и Андрей Баринов.

Под руководством наставников ученики школы № 1 собрали и испытали в действии модели машин с разными типами привода.

В работе использовались конструкторы, которые были получены при поддержке Фонда президентских грантов по проекту «Кружки робототехники – точка роста будущего».