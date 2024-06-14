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Культура

Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского открылся в Пскове

Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского открылся в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

​Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского открылся в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, архиерейский хор Псково-Печерского монастыря в составе сводного хора выступают на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского в Пскове.

Главный хормейстер – народный артист РФ Геннадий Дмитряк.

Сводный хор выступает на сцене в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством главного дирижёра Алексея Репникова. Также на сцене заслуженный коллектив народного творчества – камерный хор «Кант».

«Для нашей области – это особое событие. Именно здесь, в Пскове, в 1911 году состоялся первый в России певческий праздник. Его инициатором выступал секретарь Псковского общества хорового пения Михаил Гривский. Праздник прошёл с большим успехом. В газетах того времени писали: «Наш старый Псков положил первый камень для возрождения народного пения». Остаётся только продолжать великое культурное дело. Это мы и делаем сегодня все вместе, с каждым из вас. Хоровой фестиваль уже стал знаковым брендом нашего региона, привлекая самые яркие и талантливые творческие коллективы», – сказал губернатор, обращаясь к гостям фестиваля.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.

Хоровой фестиваль пройдёт с 14 по 16 июня. В нём примут участие коллективы из Москвы, Омска, Пскова и Великих Лук. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.

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