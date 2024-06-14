Фестиваль «Деревня» стартовал в Щукино Пустошкинского района

20:02, 14 июня 2024, ПАИ

Фестиваль «Деревня» стартовал в Щукино Пустошкинского района. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

«Ну вот и начались активности! Даже дождь прекратился в деревне Щукино, которая сегодня принимает гостей!» – пишет газета.

Фетиваль объединит традиционные и современные формы искусства и развлечений: модные показы, ярмарку с фермерскими продуктами, мастер-классы локальных ремесленников, диджей-сет в поле и выступления молодых фолк-артистов. За гастрономическую часть отвечает кулинарно-туристический проект «Вкусная Россия с Кухня.РФ», который познакомит гостей фестиваля с богатыми традициями русской кухни – от крестьянской до современной ресторанной вариации блюд.

Художники в рамках проекта создадут муралы на фасадах индустриальных построек – и гости фестиваля смогут стать свидетелями создания первой стрит-арт-деревни.