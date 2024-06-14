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Работы по ремонту городских улиц начались в Печорах

​Работы по ремонту городских улиц начались в Печорах. В настоящее время заключён контракт на ремонт улицы Ленина. В рамках предстоящего ремонта и укладки асфальтового покрытия проводятся предварительные работы: спил аварийных и больных деревьев. Об этом пишет районная газета «Призыв».

​Работы по ремонту городских улиц начались в Печорах. Фото: газета «Печорская правда»

При составлении проекта специалистами произведён осмотр аллеи тополей около Печорской гимназии и других деревьев на ул. Ленина. Заключение специалистов неутешительное: большинство старых деревьев либо уже находятся в аварийном состоянии, либо это произойдёт в самое ближайшее время. Большинство деревьев ослаблены и имеют признаки усыхания, о чём свидетельствуют более 50 % сухих ветвей и неравномерно развитая крона, многие деревья имеют признаки заболеваний (обширные сухобочины, табачные сучки).

На основании полученных данных сделаны выводы о том, что эти деревья представляют опасность для проходящих по улице Ленина линий электропередач, для жилых домов, проезжающих машин и пешеходов. Это и стало основными критериями принятого решения.

«Учитывая, что в основном пешеходы этой улицы – это наши с вами дети, учащиеся Печорской гимназии и воспитанники детского сада «Звёздочка», администрацией муниципалитета принято единственное правильное решение – произвести спил этих деревьев до основного ремонта самой улицы», – пишет газета.

Решение администрации поддержало и руководство Печорской гимназии.

Отметим, что улица Ленина не станет похожа на городской проспект. Коллектив школы вместе со своими учениками планирует высадить здесь новые сорта красивых кустарников и деревьев. Первую посадку планируется сделать уже этой осенью.

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