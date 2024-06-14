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Общество

Медработников Печорского муниципального округа поздравил Валерий Зайцев

Медицинские работники Печорского муниципального округа сегодня, 14 июня, в преддверии профессионального праздника принимали поздравления. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

​Медработников Печорского муниципального округа поздравил Валерий Зайцев. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Праздничное мероприятие прошло в полукруглом зале центра культуры. С приветственным словом к медицинским работникам муниципалитета обратился глава округа Валерий Зайцев.

«Сегодня мы с особой признательностью говорим о труде врачей и фельдшеров, медицинских сестёр, лаборантов и санитаров. Профессия медика является самой благородной из всех, ведь её предназначение – дарить людям жизнь и здоровье. Ваш труд нелёгок, но он несёт обществу самое ценное – здоровье человека. От всей души поздравляю вас с праздником. Будьте здоровы, счастливы, и пусть вам во всём сопутствует успех. Счастья и благополучия вашим семьям, вашим родным и близким», – поздравил медиков Валерий Зайцев и вручил грамоты и благодарственные письма администрации Печорского муниципального округа.

Своих коллег поздравил и исполняющий обязанности главного врача Печорской районной больницы Денис Станевич. Он отметил, что счастлив работать в коллективе профессионалов своего дела, и также вручил благодарственные письма сотрудникам от руководства больницы.

Праздничным подарком для всех стал концерт.

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