Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

21:54, 14 июня 2024, ПАИ

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова



Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова



Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова



Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова



Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова



Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова



Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова













При исполнении воинского долга погибли гвардии прапорщик Даниил Иванов, младший лейтенант Роман Павлов, гвардии ефрейтор Владислав Мазеин, ефрейтор Николай Зуев, гвардии рядовой Сергей Елисеев, гвардии рядовой Сергей Федоруце, рядовой Сергей Иванов.

Михаил Ведерников выразил свои соболезнования семьям погибших военнослужащих, а также заверил, что им окажут всю необходимую помощь.