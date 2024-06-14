Работник Противопожарного лесного центра предотвратил лесной пожар в Гдовском районе

22:20, 14 июня 2024, ПАИ

При посещении одного из озёр Гдовского района работником Противопожарного лесного центра с семьёй был предотвращён лесной пожар. Об этом сообщили в ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр».

«По прибытии на лесное озеро наш сотрудник почувствовал специфический запах тления лесной подстилки. После обследования береговой линии был обнаружен непотушенный костёр, оставленный другими отдыхающими. За пределами импровизированного кострища наблюдалось тление лесной подстилки, которое через какое-то время могло перерасти в полноценный лесной пожар. С целью его недопущения незамедлительно были приняты меры тушения костра. Несгоревшие поленья были уменьшены до размера кострища и пролиты водой. Тлеющая лесная подстилка была перемещена в центр кострища, после чего кострище было засыпано землёй. На тушение кострища ушло не более пяти минут», – рассказали в Противопожарном лесном центре.

Специалисты напомнили, что, покидая место отдыха в лесу или на другой природной территории, необходимо убедиться, что источник возможного возникновения лесного пожара потушен. Если на лесной территории вы обнаружили непотушенный костёр, следует проявить гражданскую сознательность. В случае выхода ситуации из-под контроля следует обратиться в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00, приём звонков осуществляется в круглосуточном режиме.