Фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец» пройдёт 20 июня

23:23, 14 июня 2024, ПАИ

​Фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец» пройдёт на территории музея-мельницы в деревне Бугрово и музея «Пушкинская деревня» 20 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

«Именно место проведения определяет его название – «Бугровский гарнец». В пушкинское время плату за помол зерна на мельнице называли «гарнцевым сбором», от слова «гарнец» – русская единица объёма сыпучих продуктов (ржи, муки), который помольцы отдавали в уплату за помол. Фестивальный сбор бугровского мельника – это народные сказки, байки, театрализованные игровые программы, кукольные представления, моноспектакли, постановки малых форм по произведениям русской классики или современных авторов, в которых отражается народный быт и традиции», – отметили специалисты музея-заповедника.

В фестивале примут участие любительские театры и фольклорные коллективы из Новоржевского, Дедовичского и Пушкиногорского районов.