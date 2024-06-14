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Культура

Фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец» пройдёт 20 июня

​Фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец» пройдёт на территории музея-мельницы в деревне Бугрово и музея «Пушкинская деревня» 20 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

​Фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Бугровский танец» пройдёт в Бугрово 20 июня. Афиша предоставлена организаторами

«Именно место проведения определяет его название – «Бугровский гарнец». В пушкинское время плату за помол зерна на мельнице называли «гарнцевым сбором», от слова «гарнец» – русская единица объёма сыпучих продуктов (ржи, муки), который помольцы отдавали в уплату за помол. Фестивальный сбор бугровского мельника – это народные сказки, байки, театрализованные игровые программы, кукольные представления, моноспектакли, постановки малых форм по произведениям русской классики или современных авторов, в которых отражается народный быт и традиции», – отметили специалисты музея-заповедника.

В фестивале примут участие любительские театры и фольклорные коллективы из Новоржевского, Дедовичского и Пушкиногорского районов.

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