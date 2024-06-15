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Общество

Всемирный день ветра отмечают сегодня

15 июня отмечается Всемирный день ветра, пишет calend.ru.

Инициаторами создания праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Они решили привлечь внимание общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики.

По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику.

Генерация электричества из ветра – это возобновляемый источник энергии. Получение такого вида энергии заключается в преобразовании кинетической энергии ветра в электрическую. Использовать мельницы люди начали ещё в III–II веках до нашей эры, а первая в мире ветроэлектростанция была построена в 1890 году в Дании, которая с тех пор активно использует этот вид энергии.

Всего ветроэнергетические установки сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира, а в производстве энергии из ветра участвуют тысячи людей. Основными лидерами по мощности введённых в эксплуатацию ВЭУ на данный момент являются Китай, США, Германия, Испания и Дания.

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