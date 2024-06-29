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Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»

Проходит заготовка камня; выполняется кладка камня на братском корпусе. На колокольне проводится зачеканка швов кладки. На куполе храма – шлифовка и монтаж обрешетки.

В настоящий момент здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.

  • Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»
  • Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»
  • Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»
  • Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»
  • Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»
  • Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403–1404 годах. В конце XVII века её перестроили и заново освятили в 1713 году.

Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII – и рубежом XVII-XVIII в.в., показывают два строительных периода церкви.

Во время немецкой оккупации 1941–1944 годов на территории монастыря, приписанного к немецкому военному госпиталю, располагался семейный концлагерь (для женщин и детей).

В 1968 году Стефановскую церковь передали Псковскому музею-заповеднику, а в 1994 году возвратили Псковской епархии.

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