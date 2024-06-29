Митрополит Арсений совершил литургию в Мирожском монастыре в Пскове
Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил Божественную литургию в Стефановском храме Спасо-Преображенского Мирожского монастыря в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Митрополиту сослужил наместник обители иеромонах Серафим (Козулин) с братией монастыря. Песнопения исполнил хор обители.
Владыка также удостоил насельника монастыря иеромонаха Стефана (Селезнёва) права ношения наперсного креста золотого цвета за проделанный труд.
Ранее сообщалось, что митрополит Арсений совершил литургию в Псково-Печерском монастыре и вручил дипломы выпускникам духовной семинарии.
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