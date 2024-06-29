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Лучшего сотрудника ППС определили в Псковской области

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди командиров строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции территориальных органов МВД России на районном уровне на звание «Лучший по профессии» в 2024 году провели в Псковской области. Этап конкурса проходил в центре профессиональной подготовки регионального УМВД России, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ППС в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В конкурсе участвовали представители подразделений патрульно-постовой службы полиции из Пскова и Великих Лук.

Полицейские сдали теоретические экзамены по специальной и правовой подготовке, продемонстрировали профессиональное владение огнестрельным оружием, состязались в подтягивании на перекладине, в беге, а также во владении боевыми приёмами борьбы.

  • Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ППС в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ППС в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ППС в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ППС в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ППС в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ППС в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ППС в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По результатам конкурса победил командир 1-го мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Великие Луки майор полиции Анатолий Лукин. Он будет представлять Псковскую область на заключительном этапе всероссийского конкурса в Москве.

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