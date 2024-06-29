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Общество

Участник Великой Отечественной войны из Опочецкого района отпраздновал 96-летие

Участник Великой Отечественной войны, житель Опочецкого района Пётр Васильев отметил 96-летие. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своём телеграм-канале.

Участник Великой Отечественной войны, житель Опочецкого района Пётр Васильев отметил 96-летие. Фото: телеграм-канал Юрия Ильина

Свой боевой путь Пётр Васильев начал в составе партизанского отряда, где прослужил с 1943 по 1944 год. В 1945 году он занимался разминированием территории района. После этого он был демобилизован в ноябре 1951 года в звании старшего сержанта.

«Его вклад в победу над фашизмом и защиту Родины заслуживает глубокого уважения и признания. С такими великими людьми наша страна становится сильнее, их опыт и подвиги должны быть переданы будущим поколениям, чтобы они помнили и уважали подвиги предков», – отметил Юрий Ильин.

Он также пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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