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Порховский полигон начал принимать мусор из Пскова и Псковского района

Полигон в Порхове начал принимать мусор из Пскова и Псковского района, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Вывоз ТКО из Пскова и Псковского района. Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Каким-то чудесным образом (спасибо Псковской областной прокуратуре) сегодня порховский полигон начал принимать мусор из Пскова и Псковского района. Соответственно, оснований для создания коллапса не было (о последствиях позже). Для нас это уже не принципиально. Думаю, вы, уважаемые жители города и района, по достоинству оцените то, что хотел сделать с вами господин Колпаков в интересах своего теневого (об этом тоже позже) бизнеса», – написал он.

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем. «А мы теперь взяли всё в свои руки. Извините, пожалуйста, за временные неудобства», –заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 400 тонн отходов вывезли из дворов Пскова и Псковского района за сутки.

Напомним, что около 700 тонн мусора скопилось в Псковской агломерации. Губернатор также озвучил план действий по решению вопроса в сфере обращения с ТКО в Псковской области.

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