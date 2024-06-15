Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До 1,5 миллиона рублей увеличена выплата врачам в санатории «Хилово»

Единовременная выплата врачам из списка вакантных должностей увеличена до 1,5 миллиона рублей при устройстве на работу в профсоюзный санаторий «Хилово». О принятии такого решения ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Согласно условиям договора, врач в возрасте не старше 50 лет берёт на себя обязательства проработать в санатории не менее пяти лет. Кроме выплаты специалистам будет предложено служебное жильё на основе договора найма жилого помещения.

«Сегодня мы нашли возможность и увеличили бонус для врачей, которые придут работать в «Хилово», – прокомментировала программу директор санатория «Хилово» Татьяна Бергер. Она также подчеркнула, что программа «Доктор для санатория» уже зарекомендовала себя, как действенный инструмент привлечения квалифицированных кадров в санаторий.

«Вопрос с квалифицированными кадрами в наших профсоюзных здравницах мы решаем с помощью бонусов и специальных программ, и медработники не исключение. Сегодняшнее улучшение программы поощрения трудоустроившихся в «Хилово» – одно из таких решений», – отметил председатель профсоюзного объединения Псковской области Игорь Иванов.

В здравнице отмечают, что по вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров санатория «Хилово» по телефону (8 811-34) 6-21-35.

Реклама. ЛПУ «Санаторий «Хилово». ИНН 6017009683.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июня 2024

Двор Постникова временно закрыт для посетителей из-за отключения электроэнергии
15 июня 2024

Администрация Пскова презентует город на выставке «Россия» в Москве
14 июня 2024

Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского стартовал в Пскове
14 июня 2024

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
14 июня 2024

Медработников Печорского муниципального округа поздравил Валерий Зайцев
14 июня 2024

Работы по ремонту городских улиц начались в Печорах
14 июня 2024

Два мастер-класса по робототехнике прошли в «Кикоинских классах» ПсковГУ
14 июня 2024

Псковские следователи сдали кровь во Всемирный день донора

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...