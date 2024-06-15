До 1,5 миллиона рублей увеличена выплата врачам в санатории «Хилово»

09:59, 15 июня 2024, ПАИ

Единовременная выплата врачам из списка вакантных должностей увеличена до 1,5 миллиона рублей при устройстве на работу в профсоюзный санаторий «Хилово». О принятии такого решения ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Согласно условиям договора, врач в возрасте не старше 50 лет берёт на себя обязательства проработать в санатории не менее пяти лет. Кроме выплаты специалистам будет предложено служебное жильё на основе договора найма жилого помещения.

«Сегодня мы нашли возможность и увеличили бонус для врачей, которые придут работать в «Хилово», – прокомментировала программу директор санатория «Хилово» Татьяна Бергер. Она также подчеркнула, что программа «Доктор для санатория» уже зарекомендовала себя, как действенный инструмент привлечения квалифицированных кадров в санаторий.

«Вопрос с квалифицированными кадрами в наших профсоюзных здравницах мы решаем с помощью бонусов и специальных программ, и медработники не исключение. Сегодняшнее улучшение программы поощрения трудоустроившихся в «Хилово» – одно из таких решений», – отметил председатель профсоюзного объединения Псковской области Игорь Иванов.

В здравнице отмечают, что по вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров санатория «Хилово» по телефону (8 811-34) 6-21-35.

Реклама. ЛПУ «Санаторий «Хилово». ИНН 6017009683.