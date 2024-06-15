В «АвтоВАЗе» рассказали, для кого сделана новая Lada Iskra

11:25, 15 июня 2024, ПАИ

Новый автомобиль Lada Iskra была разработана с учётом потребностей молодого поколения и может стать отличным выбором для начинающих водителей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Он отметил, что дизайн Iskra более динамичный, хорошо сбалансированный и более молодёжный. Руководство «АвтоВАЗа» заявляет, что старается сделать его более привлекательным для молодых людей. Например, средний возраст владельца Lada сейчас 42 года, а раньше был 44 года.

«В этой машине очень много функций, связанных с мультимедийными системами, «Яндексом» и голосовым управлением. Мы предполагаем, что именно молодые люди будут выбирать Iskra в качестве своего первого автомобиля», – добавил он.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме новую версию автомобиля Lada Iskra.

Модель получила оригинальный дизайн и будет продаваться с тремя типами кузова (седан, универсал и кросс-версия), но комплектуется стандартными для марки Lada силовыми агрегатами. Массовое производство «Искры» запустят только в начале следующего года. Предположительная стоимость автомобиля составит примерно 1,3 млн рублей.