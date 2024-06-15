Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В «АвтоВАЗе» рассказали, для кого сделана новая Lada Iskra

Новый автомобиль Lada Iskra была разработана с учётом потребностей молодого поколения и может стать отличным выбором для начинающих водителей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Он отметил, что дизайн Iskra более динамичный, хорошо сбалансированный и более молодёжный. Руководство «АвтоВАЗа» заявляет, что старается сделать его более привлекательным для молодых людей. Например, средний возраст владельца Lada сейчас 42 года, а раньше был 44 года.

«В этой машине очень много функций, связанных с мультимедийными системами, «Яндексом» и голосовым управлением. Мы предполагаем, что именно молодые люди будут выбирать Iskra в качестве своего первого автомобиля», – добавил он.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме новую версию автомобиля Lada Iskra.

Модель получила оригинальный дизайн и будет продаваться с тремя типами кузова (седан, универсал и кросс-версия), но комплектуется стандартными для марки Lada силовыми агрегатами. Массовое производство «Искры» запустят только в начале следующего года. Предположительная стоимость автомобиля составит примерно 1,3 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июня 2024

Ректор ПсковГУ встретилась c призерами олимпиады школьников по истории
15 июня 2024

Фестиваль RUFEST проходит в деревне Чернея Себежского района
15 июня 2024

Ярмарка трудоустройства пройдёт в Пскове и Великих Луках 28 июня
15 июня 2024

Двор Постникова временно закрыт для посетителей из-за отключения электроэнергии
15 июня 2024

Администрация Пскова презентует город на выставке «Россия» в Москве
14 июня 2024

Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского стартовал в Пскове
14 июня 2024

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
14 июня 2024

Медработников Печорского муниципального округа поздравил Валерий Зайцев

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...