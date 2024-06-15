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Спорт

В Пскове проходит первенство города по велоспорту

Первенство города по велосипедному спорту, посвящённое Дню России, на призы чемпиона СССР Юрия Захарова проходит в Пскове сегодня, 15 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Спортсмены стартуют в 12:00. Им предстоит проехать кольцевую трассу по улицам Пскова.

На следующий день в Палкино пройдёт групповая гонка на 10, 30 и 60 километров. Всего в соревнованиях примет участие около 80 спортсменов из Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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