В Пскове проходит первенство города по велоспорту
Первенство города по велосипедному спорту, посвящённое Дню России, на призы чемпиона СССР Юрия Захарова проходит в Пскове сегодня, 15 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Спортсмены стартуют в 12:00. Им предстоит проехать кольцевую трассу по улицам Пскова.
На следующий день в Палкино пройдёт групповая гонка на 10, 30 и 60 километров. Всего в соревнованиях примет участие около 80 спортсменов из Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга.
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