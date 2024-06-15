Комплект духовых инструментов и рояль появились в районном центре культуры в Печорском районе

12:38, 15 июня 2024, ПАИ

Комплект духовых инструментов и рояль появились в районном центре культуры в Печорском районе, сообщает газета «Печорская правда».

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Руководитель проекта, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова вручила главе округа Валерию Зайцеву сертификаты на рояль, который уже нашёл своё место в районном центре культуры, и комплект духовых музыкальных инструментов.

Проект «Город мастеров» разработан специально для жителей города Печоры. В рамках проекта на постоянной основе проводятся мастер-классы для детей и взрослых по вокальному мастерству, фотоискусству, анимации и многие другие. У организаторов ещё много идей, которые будут воплощены для развития и обучения нашей молодёжи.

«Мы планируем начать с обучения детей игре на духовых инструментах, и с 1 сентября в детской школе искусств планируется открыть первый такой класс. Приглашаем всех желающих! А также мы постараемся найти прежних участников оркестра и предлагаем им возродить коллектив», — поделилась с нами директор Печорского центра культуры Оксана Рудакова.