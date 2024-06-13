Более двух с половиной миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

15:44, 13 июня 2024, ПАИ

Более двух с половиной миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Великолукского и Себежского районов после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мошенники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Неизвестные под предлогом якобы предотвращения несанкционированного оформления кредитов завладели сбережениями граждан. Кроме того, мошенники ввели людей в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах.

Пострадавшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, обстоятельства произошедшего выясняются.

Помимо этого, шести пользователям портала «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук позвонили злоумышленники и представились сотрудниками разных сотовых компаний и организаций. Под предлогом якобы продления договоров на обслуживание SIM-карт они осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам граждан, после чего заблокировали их учётные записи.

Потерпевшие также обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у пожилой псковички порядка десяти миллионов рублей.