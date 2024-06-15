Псковичей приглашают на новую экскурсию по горе Соколихе

18:41, 15 июня 2024, ПАИ

Псковичи могут побывать на новой экскурсии на гору Соколихе, сообщили ПАИ в централизованной библиотечной системе Пскова.

16 июня псковский краевед Олег Ивченко проведет экскурсию по псковским друмлинам и расскажет об уникальности экосистемы трёх гор – Большой Сокольницы, Малой Сокольницы и Соколки,. Участники экскурсии также узнают, какие элементы послеледниковой растительности, характерной для тундролесостепи там сохранились.

Сбор участников экскурсии в 15:00 возле библиотеки на улице А. Алёхина, дом 20. Продолжительность экскурсии – 2,5 часа, она бесплатная.