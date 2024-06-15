Хор Сретенского монастыря и хоровой проект Palestrina выступает в Пскове

19:45, 15 июня 2024, ПАИ

Хор московского Сретенского монастыря и хоровой проект Palestrina выступают в Пскове в рамках Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского сегодня, 15 июня, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















С главной сцены в Псковском кремле звучит песня «На заре» группы «Альянс», а также «Зачарованная даль», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были» Александры Пахмутовой, «Позови меня тихо по имени», «Конь» Игоря Матвиенко и другие композиции.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.

Хоровой фестиваль проходит в Пскове с 14 по 16 июня. В нём принимают участие коллективы из Москвы, Омска, Пскова и Великих Лук. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.