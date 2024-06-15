Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подведены предварительные итоги международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Пилот из Подмосковья Сергей Чиненов стал победителем 28-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Предварительные итоги опубликовал пресс-центр международной встречи воздухоплавателей.

Подведены предварительные итоги международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Фото: группа «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Лидерами 16-го Кубка Дружбы, по предварительным данным, стали Чинёнов Сергей – первое место, Снетков Олег – второе место, Жохов Дмитрий – третье место.

По итогам 17-го Кубка Княгини Ольги места распределились таким образом: Иванова Наталия – первое, Вертипрахова Елизавета – второе, Насонова Диана – третье.

Пьедестал 19-го Кубка города Великие Луки заняли: Чижов Андрей – первое место, Валуев Максим – второе место, Сундуков Иван – третье место.

Места в 29-м Чемпионате России по воздухоплавательному спорту по предварительным данным распределились следующим образом: Чинёнов Сергей – первый, Снетков Олег – второй, Жохов Дмитрий – третий.

Предварительные итоги 28-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках таковы: Чинёнов Сергей – первое место, Снетков Олег – второе место, Жохов Дмитрий – третье место.

Победитель этого года Сергей Чиненов, пилот из Подмосковья выигрывал кей-граб на Ловати ранее, но в медальном зачете на пьедесталы еще не поднимался. Чемпион Московской области двух последних лет, Чемпион Псковской области – все это было в послужном списке пилота, теперь Сергей – Чемпион России и обладатель Кубка Дружбы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июня 2024

Подведены предварительные итоги международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
15 июня 2024

В «Деревне» хорошо. День 1
15 июня 2024

Ректор ПсковГУ встретилась c призёрами олимпиады школьников по истории
15 июня 2024

Фестиваль RUFEST проходит в деревне Чернея Себежского района
15 июня 2024

Ярмарка трудоустройства пройдёт в Пскове и Великих Луках 28 июня
15 июня 2024

Двор Постникова временно закрыт для посетителей из-за отключения электроэнергии
15 июня 2024

Администрация Пскова презентует город на выставке «Россия» в Москве
14 июня 2024

Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского стартовал в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...