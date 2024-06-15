Подведены предварительные итоги международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

19:04, 15 июня 2024, ПАИ

Пилот из Подмосковья Сергей Чиненов стал победителем 28-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Предварительные итоги опубликовал пресс-центр международной встречи воздухоплавателей.

Лидерами 16-го Кубка Дружбы, по предварительным данным, стали Чинёнов Сергей – первое место, Снетков Олег – второе место, Жохов Дмитрий – третье место.

По итогам 17-го Кубка Княгини Ольги места распределились таким образом: Иванова Наталия – первое, Вертипрахова Елизавета – второе, Насонова Диана – третье.

Пьедестал 19-го Кубка города Великие Луки заняли: Чижов Андрей – первое место, Валуев Максим – второе место, Сундуков Иван – третье место.

Места в 29-м Чемпионате России по воздухоплавательному спорту по предварительным данным распределились следующим образом: Чинёнов Сергей – первый, Снетков Олег – второй, Жохов Дмитрий – третий.

Предварительные итоги 28-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках таковы: Чинёнов Сергей – первое место, Снетков Олег – второе место, Жохов Дмитрий – третье место.

Победитель этого года Сергей Чиненов, пилот из Подмосковья выигрывал кей-граб на Ловати ранее, но в медальном зачете на пьедесталы еще не поднимался. Чемпион Московской области двух последних лет, Чемпион Псковской области – все это было в послужном списке пилота, теперь Сергей – Чемпион России и обладатель Кубка Дружбы.