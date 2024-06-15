Международный семинар по айкидо проходит в Пскове

19:27, 15 июня 2024, ПАИ

Открытый международный семинар по айкидо под руководством Даниэле Монтенегро (шесть дан Айкикай Италии) проходит в Пскове. Семинар приурочен к Дню России, передает корреспондент ПАИ.

На семинар приехали айкидоки из десяти регионов России, а также приехали представители из ЮАР и Армении. Участники представляют клубы айкидо из Москвы, С.Петербурга, Новосибирска, Томска, Мурманска, Североморска, Краснодара, Липецка, Калининграда. Две группы из Екатеринбурга и Новосибирска подключились по телемосту и занимались одновременно.

Организатором мероприятия является КРАГ, официально признанная организация.