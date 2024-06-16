За направлением ветра советует следить народный календарь

12:33, 16 июня 2024, ПАИ

16 июня православная церковь отмечает день памяти святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в III веке, сообщает calend.ru. В зрелые годы он был языческим жрецом, но к старости обратился в христианство и принял крещение, а затем начал проповедовать и своим красноречием обратил многих язычников к Христу. Однако по доносу иудеев его схватили, били палками, а затем заключили в темницу. Там Лукиллиан встретил четырёх отроков – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Они также отвернулись от язычества и приняли веру в Христа.

Преследователи, желая казнить Лукиллиана и четырёх отроков, бросили их в печь. По преданию, Господь сохранил их невредимыми. После этого мучеников отослали в Византию, где святого Лукиллиана распяли на кресте, а отроков обезглавили. Свидетельницей их подвига стала святая дева Павла, которая заботилась об узниках-христианах. После их гибели она продолжала своё служение вере.

На Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный – сырую погоду и болезни, восточный – разного рода инфекции, а северо-восточный – беспрерывные дожди. Если же вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной.

Смотрели и на другие приметы погоды. Если на Лукьяна (Лукиллиана) случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал славный урожай грибов. Так и говорили: «Был бы дождик на Лукьяна – будут и грибки».

Хозяева, которые собирались рыть колодец, в этот день могли узнать, в каком месте это лучше всего сделать. Для этого нужно было положить на землю сковороду вверх дном и оставить на некоторое время. После этого смотрели: если сковородка намокла – значит, вода близко.