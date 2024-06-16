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Общество

Потребление мелкой рыбы продлевает жизнь, обнаружили японские учёные

Учёные университета Нагои в Японии обнаружили пользу потребления мелкой рыбы целиком, что помогает продлить жизнь и снизить риск опасных для жизни заболеваний, включая рак, у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Public Health Nutrition.

Японцы традиционно употребляют мелкую рыбу целиком, включая голову, кости и органы, которые богаты кальцием и витамином А. Исследователи акцентировали внимание на том, что такой способ потребления рыбы может иметь защитный эффект на здоровье.

В ходе исследования были проанализированы данные 80 802 человека, включая 34 555 мужчин и 46 247 женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Частота потребления мелкой рыбы оценивалась с помощью опросника, а наблюдение за участниками длилось в среднем девять лет. За этот период было зарегистрировано 2 482 летальных исхода, из которых около 60 % было связано с раком.

Женщины, потреблявшие мелкую рыбу 1–3 раза в месяц, 122 раза в неделю или чаще, имели значительно более низкий риск преждевременного ухода из жизни от всех причин и рака по сравнению с теми, кто редко ел мелкую рыбу. Например, риск летального исхода от всех причин снижалась в 0,68–0,72 раза, а от рака – в 0,64–0,72 раза.

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