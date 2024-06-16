Газета «Печорская правда» запустила акцию «Спасибо вам, медики!»

10:44, 16 июня 2024, ПАИ

В День медицинского работника газета «Печорская правда» запустила акцию «Спасибо вам, медики!».

Читателям предлагают поделиться историями о врачах, фельдшерах и медсёстрах, благодаря которым они или их близкие здоровы и живы. Или был случай, когда многое зависело от профессионализма водителя скорой помощи, который вовремя доставил в больницу. Или становилось легче от заботливого отношения санитара и медсестры в больнице.

Рассказать свою историю можно здесь: vk.com/wall-181060304_65347.