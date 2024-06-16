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Общество

Газета «Печорская правда» запустила акцию «Спасибо вам, медики!»

В День медицинского работника газета «Печорская правда» запустила акцию «Спасибо вам, медики!».

Читателям предлагают поделиться историями о врачах, фельдшерах и медсёстрах, благодаря которым они или их близкие здоровы и живы. Или был случай, когда многое зависело от профессионализма водителя скорой помощи, который вовремя доставил в больницу. Или становилось легче от заботливого отношения санитара и медсестры в больнице.

Рассказать свою историю можно здесь: vk.com/wall-181060304_65347.

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