47-летнего Дмитрия Абрамова продолжают разыскивать в Псковской области
47-летнего Дмитрия Абрамова продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Пскович пропал без вести 2 сентября 2023 года, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 45–50 лет, рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лицо, русые волосы.
Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», также имеются шрамы от ожогов на обеих руках.
Предположительно мужчина был одет в чёрную куртку, синие джинсы, ботинки или кроссовки тёмного цвета.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).