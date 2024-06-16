47-летнего Дмитрия Абрамова продолжают разыскивать в Псковской области

14:26, 16 июня 2024, ПАИ

47-летнего Дмитрия Абрамова продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Пскович пропал без вести 2 сентября 2023 года, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45–50 лет, рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лицо, русые волосы.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», также имеются шрамы от ожогов на обеих руках.

Предположительно мужчина был одет в чёрную куртку, синие джинсы, ботинки или кроссовки тёмного цвета.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).