Второй день фестиваля RUFEST начался в Себежском районе
Второй день фестиваля подводной охоты RUFEST начался в деревне Чернея Себежского района, сообщает газета «Призыв».
Вчерашний день на фестивале завершился музыкальной программой, дискотекой и выступлением театра огня и света «Бор Хейм».
В сегодняшней программе – выступление художественной самодеятельности Себежа, подведение итогов и награждение победителей соревнований по подводной охоте. Вечером – музыкальная программа и дискотека.
На протяжении дня у гостей будет возможность покататься по живописным местам на моторных лодках, сапах, байдарках и за катером на «ватрушке» и парашюте.
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