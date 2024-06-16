Второй день фестиваля RUFEST начался в Себежском районе

11:07, 16 июня 2024, ПАИ

Второй день фестиваля подводной охоты RUFEST начался в деревне Чернея Себежского района, сообщает газета «Призыв».

Вчерашний день на фестивале завершился музыкальной программой, дискотекой и выступлением театра огня и света «Бор Хейм».

В сегодняшней программе – выступление художественной самодеятельности Себежа, подведение итогов и награждение победителей соревнований по подводной охоте. Вечером – музыкальная программа и дискотека.

На протяжении дня у гостей будет возможность покататься по живописным местам на моторных лодках, сапах, байдарках и за катером на «ватрушке» и парашюте.