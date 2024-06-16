Захватившие заложников заключённые в СИЗО Ростова-на-Дону ликвидированы

12:16, 16 июня 2024, ПАИ

Преступники, захватившие в заложники сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО, уничтожены, заложники не пострадали, сообщает пресс-служба ФСИН.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что заключённые СИЗО в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Шестеро заключённых, вооружённых ножами и заточками, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. Преступники заявляли, что состоят в запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника).