Губернатор – медикам региона: Вы ежедневно демонстрируете высочайший профессионализм и преданность профессии

12:50, 16 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил медиков с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В этот день мы говорим слова искренней благодарности и уважения всем, кто трудится в медицинских учреждениях, больницах и поликлиниках, сельских ФАПах и в скорой помощи, специалистам, которые выбрали делом всей жизни служение медицине и людям. Заботливые руки фельдшеров, врачей и медицинских сестёр сопровождают нас всю жизнь. Они помогали появиться нам на свет, лечили и продолжают лечить. Бригады скорой помощи, санитарной авиации и медицины катастроф всегда спешат туда, где случилась беда и где жизнь человека находится в опасности. Некоторым пациентам врачи подарили буквально второй шанс на жизнь, сделав невозможное», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что задача каждого медицинского работника – не только лечить, но и направить человека на путь сохранения здоровья. Поэтому сегодня такое пристальное внимание уделяется проведению диспансеризации, которая стала доступной и бесплатной благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение». С начала года благодаря диспансеризации у 400 пациентов был выявлен рак на ранней стадии. Своевременное обнаружение онкологии в разы увеличивает шансы победить болезнь.

«Вы ежедневно демонстрируете высочайший профессионализм и беззаветную преданность профессии, проявляете самоотверженность, силу духа, терпение и доброту. Тысячам жителей Псковской области вы подарили возможность растить детей, радоваться жизни, чувствовать в себе силы и уверенность. Благодарю вас за самоотверженный труд, за спасение жизней людей, за внимание, доброту и заботу, которые вы дарите людям. Будьте здоровы и счастливы!» – заключил Михаил Ведерников.