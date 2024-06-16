До +28 градусов и ливни с грозами прогнозируются в Псковской области в начале недели

16:25, 16 июня 2024, ПАИ

17 июня в Псковской области ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами, а днём повсеместно пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах ожидаются ливни с грозами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов.