Губернатор Псковской области поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

15:13, 16 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале поздравил правоверных мусульман с праздником Курбан-байрам.

«Этот день обращает к вечным ценностям – милосердию, добру, взаимопомощи и справедливости, – отметил глава региона. – Сегодня представители всех религий помогают укреплять межнациональный и межконфессиональный мир, дружбу и единство народов на территории нашей страны».

Михаил Ведерников пожелал празднующим здоровья, счастья и помощи Всевышнего во всех благих делах. «Пусть Курбан-байрам принесёт в ваши дома радость и душевное спокойствие», – добавил он.

Название Курбан-байрам (тюрк.) или Ид аль-Адха (араб.) дословно переводится как «праздник жертвы». Он отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.

В течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама у мусульман принято совершать хадж – паломничество к святым местам в Мекке. Непростой, полный лишений путь помогает поднять уровень религиозного и нравственного развития. Согласно столпам ислама, совершить хадж хотя бы раз в жизни должен каждый правоверный. Курбан-байрам выступает апогеем паломничества и провозглашает милосердие, доброту и любовь к людям.