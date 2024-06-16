Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Фестиваль «RUFEST» завершается в деревне Чернея Себежского района

Фестиваль «RUFEST» завершается в деревне Чернея Себежского района. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Фестиваль «RUFEST» завершается в деревне Чернея Себежского района. Фото: Юлия Звягинцева

«Чемпионат Псковской области по подводной охоте «Псковский трофей – 2024» и «Кубок регионов» подходит к концу, отметили в газете.

В конце второго дня состоялось взвешивание добытой рыбы и награждение участников соревнований. На протяжении дня у гостей была возможность покататься на моторных лодках по живописным местам, покататься на сапах, байдарках и даже покататься за катером на ватрушке и парашюте

В завершение мероприятия состоялась музыкальная программа и дискотека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2024

Фестиваль «RUFEST» завершается в деревне Чернея Себежского района
16 июня 2024

В Палкино стартовала групповая велогонка
15 июня 2024

Международный семинар по айкидо проходит в Пскове
15 июня 2024

Подведены предварительные итоги Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
15 июня 2024

Гонки на двух колёсах
15 июня 2024

В Пскове проходит первенство города по велоспорту
14 июня 2024

Кубок города по киберспорту разыграют в Пскове
14 июня 2024

Около 80 спортсменов примут участие в первенстве Пскова по велоспорту

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...