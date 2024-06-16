Фестиваль «RUFEST» завершается в деревне Чернея Себежского района

21:56, 16 июня 2024, ПАИ

Фестиваль «RUFEST» завершается в деревне Чернея Себежского района. Об этом пишет районная газета «Призыв».

«Чемпионат Псковской области по подводной охоте «Псковский трофей – 2024» и «Кубок регионов» подходит к концу, отметили в газете.

В конце второго дня состоялось взвешивание добытой рыбы и награждение участников соревнований. На протяжении дня у гостей была возможность покататься на моторных лодках по живописным местам, покататься на сапах, байдарках и даже покататься за катером на ватрушке и парашюте

В завершение мероприятия состоялась музыкальная программа и дискотека.