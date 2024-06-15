Выступлением Омского русского народного хора завершился Всероссийский хоровой фестиваль в Пскове
Выступлением Государственного академического Омского русского народного хора завершился Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского, который прошёл в Пскове с 14 по 16 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В хоровом фестивале приняли участие коллективы из Москвы, Омска, Пскова и Великих Лук.
«Невероятные эмоции подарили зрителям своим выступлением артисты. Танцы, песни, трюки, настоящее шоу развернулось сегодня в Псковском кремле!» – отметили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фестиваль прошёл при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.
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