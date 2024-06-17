Поля фронтальной облачности накроют Северо-Запад России на этой неделе
Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Дожди сегодня, 17 июня, на этой территории будут носить локальный характер и не помешают солнцу хорошо прогревать воздух, отметили специалисты.
А уже со вторника регион накроют поля фронтальной облачности – будут идти ливни. Из-за этого дневные температуры воздуха на юге региона будут от +18 до +23 градусов, а на крайнем севере – от +8 до +13 градусов.
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