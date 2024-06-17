О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей
О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
«В ближайшие 2 часа, с сохранением в течение дня, местами по области ожидаются грозы, ливни», – говорится в сообщении.
Во время грозы нельзя укрываться от непогоды под деревьями и купаться, напомнили в МЧС.
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