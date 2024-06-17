О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей

08:18, 17 июня 2024, ПАИ

О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

«В ближайшие 2 часа, с сохранением в течение дня, местами по области ожидаются грозы, ливни», – говорится в сообщении.

Во время грозы нельзя укрываться от непогоды под деревьями и купаться, напомнили в МЧС.