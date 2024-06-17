Россия попала в пятёрку стран с самой доступной электроэнергией в Европе

09:52, 17 июня 2024, ПАИ

Россия заняла пятую позицию в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения в 2023 году. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

На среднемесячную зарплату жители России могут приобрести около 16,3 тысячи кВт/ч.

Лидером списка стала Исландия. Здесь среднемесячная зарплата позволяет купить более 28 тысяч кВт/ч. Обусловлено это тем, что тарифы на электроэнергию на острове сравнительно низкие, а зарплаты едва ли не самые высокие в Европе.

На второй и третьей строчках расположились Люксембург и Норвегия. Их жителям на среднемесячную зарплату удается приобрести 20,3 тысячи кВт/ч.

В хвосте рейтинга оказались Латвия, Чехия, Румыния и Северная Македония – гражданам этих стран по карману не больше 5,2 тысячи кВт/ч в месяц. При этом самое последнее место досталось Молдавии, где среднемесячная зарплата позволяет купить лишь 3,8 тысячи кВт/ч электроэнергии.

Составители рейтинга отметили, что в пересчете на рубли самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане и России – около 4,2 рубля. В Великобритании этот показатель равен 39,9 рубля, а в Ирландии, Бельгии, Германии и Дании он превышает 34 рубля за кВт/ч.